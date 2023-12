Formazioni ufficiali Porto-Shakhtar, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Porto-Shakhtar, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. Al Do Dragao va in scena una gara da dentro o fuori tra due squadre determinate a conquistare il secondo posto del gruppo e dunque la qualificazione agli ottavi. Favoriti i padroni di casa, che hanno vinto 3-1 all’andata e hanno a disposizione due risultati su tre. Vietato però sottovalutare gli ucraini, capaci tra le varie cose di sorprendere il Barcellona. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PORTO-SHAKHTAR

PORTO: Diogo Costa, Jorge Sanchez, Pepe, Fabio Cardoso, Zaidu, Alan Varela, Eustaquio, Pepe, Galeno, Evanilson, Taremi

SHAKHTAR: Riznyk, Bondar, Stepanenko, Kryskiv, Sudakov, Zubkov, Gocholeishvili, Sikan, Bondarenko, Matviienko, Rakitskyi