Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Psg, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Psg, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. I ragazzi di Terzic sono già qualificati agli ottavi, mentre i parigini hanno bisogno di vincere oppure di pareggiare e sperare in un risultato favorevole tra Newcastle e Milan. All’andata vinse la squadra di Luis Enrique 2-0: come finirà stavolta? Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-PSG

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Bensebaini; Brandt, Ozcan, Reus; Gittens, Fullkrug, Adeyemi. Allenatore: Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Lee, Zaire-Emery, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique