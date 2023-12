Formazioni ufficiali Newcastle-Milan, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Newcastle-Milan, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. Entrambe reduci da una sconfitta in campionato, per sperare di qualificarsi agli ottavi hanno bisogno di una vittoria e di un contemporaneo successo del Borussia Dortmund ai danni del Psg: difficile, ma non impossibile. Un’altra caratteristica che accomuna le due squadre sono gli infortuni: chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NEWCASTLE-MILAN

NEWCASTLE: Dubravka, Trippier, Schar, Lascelles, Livramento, Miley, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Wilson, Gordon

MILAN: Maignan, Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao