Formazioni ufficiali Lipsia-Young Boys, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lipsia-Young Boys, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. Alla Red Bull Arena si affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere: i tedeschi sono già certi del secondo posto alle spalle del City, mentre gli elvetici hanno vinto il duello con la Stella Rossa e andranno in Europa League. Tutte e due le squadre vorranno comunque chiudere al meglio il girone. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di mercoledì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LIPSIA-YOUNG BOYS

LIPSIA: Gulacsi, Henrichs, Simakan, Lukeba, Lenz, Forsberg, Seiwald, Carvalho, Kampl, Sesko, Poulsen

YOUNG BOYS: Von Ballmoos, Janko, Amenda, Lustenberger, Garcia, Ugrinic, Colley, Niasse, Elia, Nsame, Lauper