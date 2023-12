Formazioni ufficiali Stella Rossa-Manchester City, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Stella Rossa-Manchester City, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. I campioni in carica hanno vinto tutte e cinque le partite giocate e andranno a caccia dell’en plein per chiudere in bellezza la fase a gironi. I serbi, già certi del quarto posto, hanno invece conquistato un solo punto e proveranno a fermare la corazzata di Guardiola per salutare al meglio la competizione. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di mercoledì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI STELLA ROSSA-MANCHESTER CITY

STELLA ROSSA: O’Glazer, Nedelijkovic, Djiga, Spajic, Dragovic, Kanga, Mijahlovic, Ib Hwang, Bukari, Ndiaye, Olayinka.

MANCHESTER CITY: Ortega Moreno, Lewis, Stones (C), Akanji, Gomez, Phillips, Kovacic, Nunes, Bobb, Grealish, Hamilton