De Siervo: “Classe arbitrale italiana tra le migliori al mondo”

De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha risposto alle critiche arrivate sulla classe arbitrale italiana: “Abbiamo una classe arbitrale che è tra le migliori al mondo. Il lavoro di Collina e di Rosetti lo dimostrano. Viviamo di calcio parlato e diamo agli arbitri gli strumenti per fare il miglior lavoro possibile. Poi capitano giornate brutte e Rocchi per esempio l’ha riconosciuto, ma è da prendere come un errore umano in un giorno sbagliato. Il nostro è un prodotto tra i migliori, tra i più apprezzati all’estero. La difficoltà è che il mondo si è complicato: chi di voi si abbonerebbe a un campionato straniero? È la difficoltà dei prodotti all’estero che non sono decisivi nella dieta digitale delle persone”.