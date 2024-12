Le formazioni ufficiali di Girona-Liverpool, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Stagione finora da incorniciare per i Reds, primi in campionato ma soprattutto primi a punteggio pieno anche in Europa. A tentare di sporcare il loro percorso netto saranno gli spagnoli del Girona, determinati a conquistare punti per tentare di garantirsi un posto tra le prime 24. Ecco le scelte dei due allenatori.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Frances, Juanpe, Krejci, Blind; van de Beek, Romeu, Gutierrez; Asprilla, Gil; Danjuma. Allenatore: Michel

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Slot