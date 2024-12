Il sistema giudiziario argentino ha risposto favorevolmente alla richiesta di archiviazione presentata lo scorso 27 agosto dagli avvocati di Oscar Jegou e Hugo Auradou, i due giocatori della nazionale francese di rugby che cinque mesi fa erano stati accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna mentre si trovavano a Mendoza. In quei giorni, infatti, la Nazionale transalpina stava disputando una tournée in Argentina. In particolare, la denuncia, fatta da una donna di 39 anni, è riferita a quanto sarebbe avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio, dopo un incontro tra Pumas e Blues nella stessa Mendoza.

La giustizia argentina, tramite il Giudice Eleonora Arenas, dopo una serie di rinvii dovuti a questioni procedurali, ha esaminato la richiesta di archiviazione degli avvocati dei due giocatori, entrambi ventunenni, dopo due giorni di udienza, che si è svolta il 25 e il 26 novembre, per poi rimettere la propria decisione quest’oggi, martedì 10 dicembre. Dal punto di vista dei due giocatori, si tratta di una vittoria legale importante, incriminati l’8 luglio. Dall’altra parte, molto probabilmente il caso non finirà qua perché è attesa l’impugnazione della decisione da parte dell’avvocato della querelante, come già annunciato prima della deliberazione arrivata oggi. Per fare ciò, l’avvocato ha quindici giorni di tempo.