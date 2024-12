Le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Celtic, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Un solo punto divide in classifica le due squadre, attualmente in top 24 e dunque qualificate. Match fondamentale per entrambe, a caccia di punti per continuare ad inseguire l’obiettivo passaggio del turno. Scozzesi in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Ecco le scelte dei due allenatori.

DINAMO ZAGABRIA: Zagorac, Bernauer, Kacavenda, Baturina, Kulenovic, Pierre-Gabriel, Pjaca, Ristovski, Théophile-Catherine, Rog, Spikic

CELTIC: Schmeichel, Johnston, Taylor, Trusty, Furuhashi, Kuhn, Carter-Vickers, Paulo Bernardo, Maeda, Hatate, McGregor