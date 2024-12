Il tecnico del Benfica, Bruno Lage, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Bologna. “Sappiamo che sarà una partita molto difficile, perché il Bologna è un avversario molto preparato e competitivo – ha assicurat0 il tecnico dei portoghesi -. Abbiamo analizzato quasi tutte le partite che hanno giocato in Champions League, indipendentemente dai risultati ottenuti le loro prestazioni sono sempre state positive, anche contro squadre come Liverpool e Aston Villa. In campionato hanno pareggiato l’ultima partita in casa della Juventus. Affronteremo una squadra che fa un gran pressing e che riparte con verticalizzazioni e gioco offensivo“.

Oltre al rispetto per gli avversari però Lage ha anche grande fiducia nella sua formazione, con un chiaro l’obiettivo da raggiungere: “Vogliamo andare alla fase successiva della Champions League. Incontreremo ancora Bologna, Barcellona e Juventus. Ogni partita sarà difficile, quello che vogliamo è andare avanti. La squadra è motivata, ci siamo allenati bene, con fiducia e determinazione“.

Il cammino di Benfica e Bologna

Finora per il Benfica è stata una Champions League con più alti che bassi. I lusitani occupano attualmente il 14esimo posto con 9 punti, frutto della gran vittoria interna per 4-0 sull’Atletico Madrid e dei convincenti successi esterni sui campi di Stella Rossa e Monaco. L’unico neo è il ko al Da Luz contro il Feyenoord, mentre sul campo del Bayern Monaco è arrivata la sconfitta per 1-0. Discorso opposto invece per il Bologna, che non è ancora riuscito ad ingranare: l’unico punto accumulato fin qui è infatti arrivato nella prima giornata, con il pareggio a reti bianche contro lo Shakhtar. Poi le sconfitte contro Liverpool e Aston Villa oltremanica, e i due più pesanti ko interni contro Monaco e Lille. Solo contro questi ultimi, alla quinta uscita, è arrivata la prima rete, firmata da Lucumì per il momentaneo pareggio. Appare chiaro dunque che alla formazione di Italiano serva disperatamente un cambio di marcia.