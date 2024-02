Formazioni ufficiali Copenaghen-Manchester City, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Copenaghen-Manchester City, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Da un lato una squadra andata oltre ogni aspettativa e senza niente da perdere, dall’altro i campioni in carica nonché i favoriti per la vittoria anche quest’anno. Il match del Parken si preannuncia a senso unico, ma specialmente in una competizione come la Champions le sorprese sono all’ordine del giorno, dunque guai a dare il risultato per scontato. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 13 febbraio, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COPENAGHEN-MANCHESTER CITY

COPENAGHEN: Grabara; Vavro, McKenna, Diks, Jelert; Mattsson, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri.

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.