Copa Libertadores 2024, la finale del 30 novembre si terrà a Buenos Aires

L’Associazione di calcio argentina ha annunciato che sarà Buenos Aires a ospitare la prossima finale di Copa Libertadores. L’edizione 2024 della principale competizione per club sudamericana per la prima volta vedrà nella capitale argentina l’atto finale. L’Afa non ha tuttavia ancora indicato al momento lo stadio che ospiterà la partita prevista per il 30 novembre. I principali candidati sono il Monumental, lo stadio del River Plate, recentemente ristrutturato per aumentare la capienza fino a 84.000 persone e La Bombonera, sede del Boca Juniors, in grado di ricevere 57.000 tifosi.