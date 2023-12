Formazioni ufficiali Celtic-Feyenoord, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Celtic-Feyenoord, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. Scozzesi aritmeticamente eliminati, olandesi certi di retrocedere in Europa League: l’obiettivo comune è chiudere al meglio questa fase a gironi, possibilmente con una vittoria per guardare con ottimismo al prosieguo della stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CELTIC-FEYENOORD

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, Iwata, McGregor; Hyun-Jun, Furuhashi, Palma. Allenatore: Rodgers

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Wieffer, Milambo, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot