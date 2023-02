Eintracht Francoforte-Napoli, Giuntoli: “Non siamo favoriti, ma niente limiti: vogliamo sognare”

“Il ruolo di favoriti non pesa, ma per me non è giusto. Loro sono una squadra forte, è una sfida alla pari”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima della sfida in casa dell’Eintracht Francoforte valida per l’andata degli ottavi di Champions League: “I nostri hanno le facce tese, ma i nostri sono quasi debuttanti in Champions, è normale. Hanno dimostrato in questi mesi di saper affrontare certe gare, siamo fiduciosi. Ho un aggettivo per la nostra squadra, è affamata. Non poniamoci obiettivi limitativi, vogliamo sognare”.

Sulle scelte di Spalletti: “Non abbiamo mai considerato nessuno titolare e riserve, abbiamo tanti titolari. Olivera è titolare come Mario Rui, qualcuno ha giocato più o meno, ma il mister sceglie in base alle condizioni e questo gli sta dando ragione”. Sul suo futuro in casa azzurra: “Io ho il contratto fino al prossimo anno, non ci sono problemi, ho un gran rapporto col presidente. Le lodi fanno sempre piacere, ma nel calcio la vera sfida è quella che deve arrivare. Pensiamo al futuro e non al passato, semmai pensiamo agli errori del passato”.