Champions League, Conceicao: “Felice di tornare a San Siro, sarà una partita dura”

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. L’ex calciatore dell’Inter si è soffermato sul suo ritorno a San Siro contro Inzaghi: “Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti. Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante.

Il tecnico portoghese ha analizzato la partita che aspetta il suo Porto: Mi aspetto una gara difficile, è una squadra con tanti giocatori di valore. L’Inter è forte, piena di grandissimi giocatori. È abituata ad avere test settimanali di livello molto alto, gioca in uno dei campionati più competitivi del mondo e negli ultimi tre mesi ha perso soltanto una volta. Sappiamo le qualità che hanno, ma siamo consci anche delle nostre. Siamo abituati a certi palcoscenici, siamo un club storico e ci dobbiamo presentare come tale. L’obiettivo è stato quello di preparare il gioco sempre con grande fiducia”.

Conceicao infine ha fatto un punto sulla situazione infortuni: “Alcuni giocatori che ho chiamato avevano degli infortuni, delle lesioni muscolari, come sappiamo ogni ora che passa è importante per il recupero, abbiamo la speranza di recuperarli. Non sono pronti per giocare novanta minuti, ma sono venuti comunque con noi in trasferta. Sono in un periodo di transizione fra l’infermeria e il campo, spero che domani avremo buone notizie per una partita da fare con i giocatori che sono nelle condizioni migliori. Galeno e Otavio stanno recuperando, tutti i minuti sono importanti, vediamo come andrà l’allenamento di domani. Stiamo facendo di tutto col nostro staff medico per vedere dei giocatori in campo, se ci possono aiutare domani”.