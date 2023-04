Real Madrid-Chelsea stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Chelsea, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I Blancos hanno un legame particolare con la più importante competizione per club e anche quest’anno proveranno a conquistarla. Fin qui in Champions la squadra di Ancelotti è stata una macchina quasi perfetta. Ora si trova di fronte un Chelsea che nonostante la stagione a dir poco travagliata è riuscita ad entrare nelle prime otto. Vedremo Frank Lampard cosa riuscirà a dare ad una formazione in costante difficoltà neggli ultimi mesi.. La sfida è in programma oggi, mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 presso il Santiago Bernabeu. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go, NOW ed Infinity+.