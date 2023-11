Diffidati Milan-Psg: rossoneri a rischio squalifica in vista del Borussia Dortmund

I diffidati di Milan-Psg: ecco i rossoneri a rischio squalifica in vista del Borussia Dortmund. Sono due i calciatori di Pioli che, qualora dovessero rimediare un cartellino giallo, andrebbero a saltare la successiva sfida di Champions League contro i tedeschi. Rade Krunic e Yunus Musah, infatti, sono già stati ammoniti in due delle prime tre partite del girone e sono entrati pertanto in diffida, un altro cartellino vorrebbe dire un turno di stop.