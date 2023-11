Diffidati Lazio-Feyenoord: i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Celtic

La Lazio ospita il Feyenoord in una gara cruciale per il cammino in Champions League dei biancocelesti di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste scenderà in campo alle 21:00 di martedì 7 novembre nella cornice dell’Olimpico, dopo la sconfitta in Olanda contro la formazione di Arne Slot. Non si possono fare passi falsi in casa: il girone vede il Feyenoord a quota 6 punti, uno in più dell’Atletico e due in più di Immobile e compagni. Una vittoria sarebbe preziosa, anche perché nel prossimo turno la Lazio sfiderà sempre in casa il Celtic. Ma chi sono i diffidati in vista della sfida contro gli scozzesi? Due calciatori a rischio squalifica: Castellanos e Vecino. Occhio quindi ad un giallo di troppo.

DIFFIDATI LAZIO: Castellanos e Vecino

DIFFIDATI FEYENOORD: –