Diffidati Inter-Milan, i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale

Dopo il netto ed importante successo conquistato in campionato con il Sassuolo, l’Inter è pronta a scendere in campo al Giuseppe Meazza contro il Milan nel match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League 2022/2023. Nonostante il confortante 2-0 ottenuto nella gara di andata, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno gestire al meglio la partita per evitare di complicarsi la vita. Per quanto riguarda l’eventuale finale di Istanbul del 10 giugno, nella lista dei diffidati nerazzurra non figura alcun calciatore grazie all’azzeramento delle ammonizione avvenuto al termine dei quarti di finale.