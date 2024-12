Nella sesta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 la Juventus attende tra le mura amiche il Manchester City, ferito dai recenti brutti risultati e in cerca di una svolta. Sfida molto complessa per i bianconeri di Thiago Motta, che potranno però contare sulla spinta e sull’entusiasmo del proprio pubblico per provare ad andare a punti e a proporsi come candidata per la qualificazione. Nelle ultime due giornate infatti i torinesi avranno due sfide sulla carta più morbide, la prima in trasferta sul campo del Club Brugge e l’ultima in casa contro il Benfica. Scopriamo se e quali sono i giocatori diffidati nella sfida dell’Allianz Stadium. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo). Tra le fila della Juventus non ci sono diffide, dal momento che nessun giocatore ha ricevuto due cartellini gialli.

QUALI GIOCATORI DELLA JUVENTUS SONO A RISCHIO SQUALIFICA?

Sono sei i bianconeri che hanno rimediato una ammonizione: si tratta di Perin, Conceicao, Koopmeiners, Weah, Kalulu e Cabal. Quest’ultimo però ha terminato la propria stagione a causa dell’infortunio al legamento del ginocchio, quindi non è da considerarsi a rischio. Questi cinque dunque in caso di ulteriore sanzione entreranno in diffida.