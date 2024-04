Diffidati Borussia-Dortmund-Atletico Madrid, i giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale di andata

I diffidati di Borussia Dortmund-Atletico Madrid: ecco chi sono i calciatori delle due squadre a rischio squalifica in vista della semifinale di andata della Champions League 2023/2024. Archiviata la vittoria per 2-1 conquistata nella sfida di andata in casa, i ragazzi di Diego Pablo Simeone hanno intenzione di difendere questo vantaggio anche in trasferta per assicurarsi la qualificazione in semifinale. I padroni di casa, dal loro canto, devono assolutamente ribaltare il punteggio con l’aiuto e il sostegno dei loro tifosi se vogliono sperare di tornare in semifinale. Tre diffidati per il Borussia: si tratta di Emre Can, Hummels, Maatsen. Per quanto riguarda l’Atletico Madrid, invece, ci sono cinque giocatori che potrebbero saltare la semifinale di andata in caso di ammonizione, ovvero Giménez, Hermoso, Koke, Morata, Savić.

