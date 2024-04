Diffidati Barcellona-Psg, i giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale di andata

I diffidati di Barcellona-Paris Saint Germain: ecco chi sono i calciatori delle due squadre a rischio squalifica in vista della semifinale di andata della Champions League 2023/2024. Dopo la vittoria per 2-3 conquistata al Parco dei Principi nella gara di andata, gli uomini di Xavi vanno a caccia di un altro successo per consolidare il vantaggio e staccare il pass per la semifinale. La squadra francese, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere per ribaltare il punteggio e provare a tornare nel penultimo atto della rassegna continentale. Ammonizione vorrà dire squalifica per quattro giocatori di Luis Enrique, vale a dire Dembelé, Hernandez, Skriniar, Ugarte, e per sei giocatori di Xavi, De Jong, Ferran Torres, João Félix, Araújo, Yamal. Sarà difficile, dunque, che nessuno di loro possa essere ammonito dall’arbitro.

Diffidati Barcellona: De Jong, Ferran Torres, João Félix, Ronald Araújo, Yamal

Diffidati Psg: Dembelé, Hernandez, Skriniar, Ugarte.