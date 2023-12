Diffidati Atletico Madrid-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’andata degli ottavi di Champions

La Lazio sfida l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano sognando il primo posto del girone. Con una vittoria in Spagna gli uomini di Maurizio Sarri chiuderebbero in vetta la fase a gruppi, garantendosi (sulla carta) un sorteggio più abbordabile agli ottavi di finale. Da monitorare anche la situazione legata ai diffidati. Con Rovella squalificato per l’ultima gara, sono due i biancocelesti a rischio squalifica per l’andata degli ottavi di finale: Castellanos e Patric. Un solo diffidato invece in casa Atletico Madrid: Lino.

DIFFIDATI ATLETICO MADRID: Lino

DIFFIDATI LAZIO: Patric e Castellanos