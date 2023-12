Murcia-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Murcia-Tortona, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo H della Champions League 2023/2024 di basket. Testa a testa cruciale per gli uomini di coach Ramondino, che hanno la grande possibilità di conquistare l’accesso diretto alla fase successiva, evitando i Play-Ins, con una giornata di anticipo. Fin qui percorso perfetto dei piemontesi, che con quattro vittorie su quattro comandano il girone proprio davanti agli spagnoli, che tenteranno l’aggancio in classifica. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 13 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Murcia-Tortona, valida per la Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.