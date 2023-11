Delusione Champions per il Napoli, La Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis ha chiesto spiegazioni a Garcia”

Il pareggio interno in Champions League contro l’Union Berlino non ha soddisfatto per nulla l’ambiente Napoli. La Gazzetta dello Sport propone inoltre un’analisi piuttosto dura della partita della formazione partenopea: “Altra gara a sprazzi, con un predominio sterile. E con l’aggravante di non aver chiuso un match contro una squadra che arrivava da dodici sconfitte consecutive tra campionato e Champions e che sotto di un gol sembrava già al tappeto“. I tifosi sembrano essersi ormai rassegnati al fatto che la stagione del Napoli sarà inferiore rispetto alle attese e alle magie dell’era Spalletti.

Intanto il presidente De Laurentiis a fine gara ha chiesto spiegazioni al tecnico Garcia. Lo stesso allenatore francese nel dopo gara ha dichiarato: “Dobbiamo vincere in casa al più presto, abbiamo l’occasione già domenica contro l’Empoli ma non sarà facile come non lo era con l’Union. Ci è mancata un po’ di lucidità e un pizzico di fortuna sul gol annullato, ma anche con questi episodi avremmo dovuto vincere. Siamo delusi dal risultato, non dalla prestazione“.