L’Inter e l’Atalanta perdono per la prima volta in questa edizione della Champions League nella sesta giornata del maxi girone unico e ora la strada per gli ottavi di finale si fa leggermente più in salita: andiamo a scoprire di seguito le combinazioni complete.

Difficile lo era già per la Dea, visto che sul suo cammino c’erano sia il Real Madrid (che stasera è passato per 2-3) che il Barcellona più avanti, mentre per i campioni d’Italia in carica, visto lo scontro comodo con lo Sparta Praga del prossimo turno, ci sarà poi da prendersi un punticino col Monaco per la quasi certezza degli ottavi. Le due squadre, lo ricordiamo, sono già aritmeticamente qualificate almeno per gli spareggi (in realtà, uno 0.02% di probabilità di non passare ci sono ancora per i bergamaschi), dunque chiuderanno di sicuro tra le prime 24 squadre. L’Inter è però quarta e spera di difendere questo piazzamento che la condurrebbe direttamente agli ottavi, mentre l’Atalanta è ora nona, sarebbe la prima delle escluse per saltare direttamente un turno e dunque ci sarà da sgomitare nelle ultime due sfide di gennaio.

INTER E ATALANTA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SE…

Le simulazioni del computer Opta hanno fatto emergere come per la certezza aritmetica di qualificarsi tra le migliori otto e dunque di volare direttamente agli ottavi servano 18 punti in questo momento. Una quota raggiungibile dall’Inter soltanto con due vittorie e non raggiungibile dall’Atalanta. Però, un buon 97% è riservato a chi chiuderà con 17 punti: questo vuol dire che l’Inter dovrebbe farne 4 nelle ultime due, assolutamente alla portata, mentre l’Atalanta avrebbe bisogno di due vittorie nelle ultime due. Più complesso, allo stato attuale, qualificarsi agli ottavi con 16 punti, 69% di probabilità in base alle oltre diecimila simulazioni effettuate, un dato alto ma che non lascia tranquilli. Con 15 punti c’è il 16%, dunque decisamente improbabile, mentre soltanto nell’1% dei casi simulati sarebbero sufficienti 14 punti.

Sempre secondo il super computer, con 12 punti c’è la certezza di essere una delle migliori 24: l’Atalanta ne ha 11 e ha il 99.8% di possibilità di passare e domani potrebbe festeggiare almeno questa aritmetica anche con la sua attuale classifica, mentre l’Inter almeno da questo punto di vista è già dentro.

LA MAXI CLASSIFICA AGGIORNATA