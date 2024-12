Il Bayern Monaco piega per 5-1 lo Shakhtar Donetsk. E’ questa la vittoria più netta ottenuta nelle partite di Champions League andate in scena nella serata del 10 dicembre. La fase a girone unico, al debutto nell’edizione 2024/2025, si avvia al termine, con le formazioni impegnate nella sesta e terzultima giornata. In contemporanea con le partite di Inter e Atalanta – le due compagini italiane in campo oggi – i bavaresi ottengono un successo di misura. Lo Shakhtar sblocca la partita dopo cinque minuti in campo e lo fa grazie alla rete di Kevin al 5′. Gli ospiti non tardano a pareggiare e Laimer va a segno all’11’. Il Bayern trova poi il vantaggio poco prima del duplice fischio: è Mueller, al 45′, a firmare i 2-1. Nella seconda metà di gara si distingue Olise, autore di una doppietta. Il giocatore va in gol al 70′ dal dischetto e raddoppia poi al terzo minuto di recupero, calando la manita. Tra le due reti di Olise, va a segno anche Musiala all’87’.

Tra il Brest e il PSV termina 1-0 in favore dei padroni di casa. La partita viene decisa da un’unica rete, quella di Le Cardinal. Il difensore francese sbaraglia la difesa avversaria poco prima del termine del primo tempo, con la palla che va in rete al 43′. L’Aston Villa, invece, trionfa in trasferta, ottenendo un vittorioso 3-2 ai danni del Lipsia. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo appena tre minuti in campo, con McGinn che rompe gli indugi. La reazione dei padroni di casa arriva al 27′ e porta la firma di Openda, autore dell’ultimo gol del primo tempo. Nella seconda metà del match, Duran mette a punto il nuovo vantaggio dell’Aston Villa al 52′. La partita torna in parità dopo dieci minuti ed è Baumgartner ad andare in rete. Infine, il gol decisivo è segnato da Brackley e arriva all’85’.

Successo fuori casa anche per il PSG, che contro il Salisburgo vince per 3-0. A rompere il ghiaccio è Ramos, a segno per i parigini al 30esimo minuto in campo. Il primo tempo termina per 1-0, con le altre due reti che arrivano nella fase finale del match. Mendes trova la porta al 72esimo ed è Doué a mettere il risultato in cassaforte all’85’. Infine, il Brugge piega lo Sporting per 2-1. Gli ospiti si portano in vantaggio al terzo minuto, grazie alla rete di Catamo. Al 24′ arriva il pareggio su autogol, con Quaresma che tocca la palla prima che finisca nella porta dello Sporting. Il gol decisivo arriva sul finale, all’83’, e porta la firma di Nielsen.