Chelsea-Real Madrid, Militao ammonito: era diffidato, salta l’eventuale semifinale

Tegola per il Real Madrid in ottica semifinale di Champions League. Al 22′ del ritorno dei quarti contro il Chelsea, Eder Militao è stato infatti ammonito da Orsato per un intervento in netto ritardo ai danni di un avversario. Il difensore brasiliano era però diffidato, ergo salterà l’eventuale semifinale contro Manchester City o Bayern Monaco. L’unico altro diffidato dei blancos è Carvajal, mentre il Chelsea ne ha ben otto di diffidati ma deve innanzitutto pensare a recuperare due gol di svantaggio se vuole giocarla la semifinale.