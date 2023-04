Napoli-Milan, infortuni Politano e Mario Rui in un minuto: dento Lozano e Olivera

Succede di tutto in pochi secondi: prima Politano, dopo Mario Rui. Due infortuni che costringono Luciano Spalletti a cambiare alla mezzora del primo tempo di Napoli-Milan, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Il laterale azzurro si è fatto male nel corso di uno scatto ed ha subito richiamato l’attenzione dei sanitari mentre Mario Rui ha sentito qualcosa al livello muscolare. Al loro posto sono entrati Lozano e Olivera. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli esami strumentali per capire l’entità degli infortuni.