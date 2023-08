Champions: no alla trasferta ad Atene per i tifosi del Marsiglia

La trasferta dei tifosi dell’Olympique Marsiglia ad Atene è stata vietata per “motivi di sicurezza“. La squadra, che il 9 agosto giocherà il terzo turno preliminare di Champions League contro il Panathinaikos non potrà essere supportata dai propri tifosi. La Uefa ha infatti affermato che, a causa dell’ “alto rischio di disordini, la polizia greca ha richiesto, come condizione per l’approvazione del programma, che non vengano forniti biglietti alla squadra ospite“. La stessa misura di prevenzione è stata apportata anche per il ritorno, con i tifosi greci che non si potranno recare alla partita del 15 agosto a Marsiglia: “La UEFA ha condotto la propria valutazione del rischio e ha concluso che entrambe le gare di questa partita sono considerate ad alto rischio e, per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità degli spettatori, i biglietti non dovrebbero essere emessi ai tifosi in trasferta per nessuna delle due partite“.