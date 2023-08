Atp Kiztbuhel 2023, gli argentini Baez ed Etcheverry in semifinale. Ok anche Thiem e Djere

Si chiudono i quarti di finale del torneo Atp di Kitzbuhel 2023, con l’argentino Sebastian Baez che si sbarazza in due set dello slovacco Alex Molcan mediante il punteggio di 6-4 6-3. Un successo molto importante per il tennista sudamericano, che torna così a disputare una semifinale di un torneo dopo un periodo di difficoltà. Nel prossimo turno, dunque, ci sarà un derby tutto argentino tra Baez e Tomas Martin Etcheverry che, dal suo canto, vince una lunga battaglia contro il colombiano Daniel Galan. Quest’ultimo è molto bravo ad aggiudicarsi il primo set al tie-break per 7-6(6), ma successivamente subisce la rimonta dell’avversario. Etcheverry prima pareggia i conti con un 6-3 e poi porta a casa la vittoria con il definitivo punteggio di 6-7(6) 6-3 6-4.

Dall’altra parte del tabellone Laslo Djere conferma il suo ottimo momento di forma liquidando in due set un altro argentino, Pedro Cachin, che deve arrendersi al serbo sullo score di 4-6 2-6. Il tennista balcanico, dunque, dopo la finale persa contro Alexander Zverev ad Amburgo la scorsa settimana, compie un altro passo avanti per provare a giocare un nuovo titolo. Ad affrontare Djere sarà Dominic Thiem, il padrone di casa ha rimontato un set di svantaggio al francese Arthur Rinderknech e lo ha sconfitto con lo score finale di 4-6 6-3 6-4 tra il delirio del pubblico austriaco.