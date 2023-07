Champions League, San Siro si candida per ospitare la finale nel 2026 o 2027

Per la finale di Europa League ci sono la Germania (Dusseldorf o Francoforte o Gelsenkirchen o Lipsia o Stoccarda), la Scozia con l’Hampden Park di Glasgow, la Romania con l’Arena Nazionale di Bucarest e la Turchia (Besiktas, Fenerbahçe o Galatasaray di Istanbul). Per la finale di Conference League la Germania con lo stadio di Lipsia, Israele con lo stadio Teddy di Gerusalemme, la Norvegia con l’Ullevaal Stadion di Oslo, la Scozia sempre con l’Hampden Park di Glasgow, la Svizzera con lo Stade de Ginevra, la Turchia (stadio Besiktas, Fenerbahçe o Galatasaray di Istanbul). Per la finale femminile di Champions League in lizza la Germania (Gelsenkirchen o Monaco o Stoccarda (solo una città ospitante e sede da confermare alla presentazione dell’offerta), la Norvegia con l’Ullevaal Stadion di Oslo, e la Scozia con l’Hampden Park di Glasgow.

Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà le federazioni ospitanti delle otto finali nel maggio 2024. La procedura di gara per la selezione delle sedi che ospiteranno le finali delle competizioni UEFA per club del 2026 e 2027 è stata avviata il 17 maggio 2023, con una scadenza del 17 luglio 2023 fissata alle federazioni per esprimere il proprio interesse.