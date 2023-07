Wimbledon 2023, Djokovic multato per aver spaccato la racchetta in finale

Novak Djokovic ha ricevuto una multa in virtù del suo comportamento nella finale di Wimbledon 2023 contro Carlos Alcaraz. Più precisamente, l’episodio incriminato è avvenuto nel terzo gioco del quinto set, quando ha perso la battuta. Il serbo, in preda alla frustrazione, ha infatti distrutto la sua racchetta scagliandola violentemente contro il paletto della rete, ricevendo un warning per ‘racket abuse’. Come da regolamento, è stato dunque sanzionato. Non si può dire tuttavia che sia stata una multa salta dato che l’ammontare corrisponde a 6.117 sterline, poco più di 7mila euro.