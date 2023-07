Atp Finals Torino 2023, Carlos Alcaraz già qualificato e la Mole Antonelliana lo omaggia (FOTO)

Torino attende Carlos Alcaraz. Dopo il trionfo a Wimbledon, il numero 1 al mondo ha già staccato con largo anticipo la qualificazione aritmetica per le Nitto Atp Finals di Torino 2023. Il volto dello spagnolo è dunque apparso sulla Mole Antonelliana, simbolo della città, a rimarcare la presenza del nuovo fenomeno del tennis mondiale nell’ultimo appuntamento di prestigio della stagione. In attesa della qualificazione matematica anche per Novak Djokovic, può sorridere pure Jannik Sinner di fatto quarto (a pari punti con Tsitsipas e alle spalle di Medvedev) e con più di mille punti su Fritz, nono e al momento primo degli esclusi.

