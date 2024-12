L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le tre partite che mercoledì vedranno impegnate le squadre italiane in Champions League. Per Juventus-Manchester City è stato designato il francese Clement Turpin, che sarà assistito da Nicolas Danos ed Erwan Finjean; quarto ufficiale Mathieu Vernice, al Var Willy Delajod e Benoit Millot. A dirigere per Milan-Stella Rossa a San Siro sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, coadiuvato da Diego Barbero ed Angel Nevado; Francisco José Hernandez Maeso quarto uomo, al Var Cesar Soto Grado ed il tedesco Benjamin Brand. Designato infine per Benfica-Bologna a Lisbona il rumeno Radu Petrescu con gli assistenti Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu; quarto uomo Marcel Birsan, al Var l’olandese Pol van Boekel e lo sloveno Alen Borosak.