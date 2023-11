MotoGP, Bagnaia: “Bis durissimo, ma non ho mai dubitato. E’ il momento più felice della mia vita”

Fresco del secondo titolo mondiale in MotoGP, Pecco Bagnaia ha rilasciato un’intervista a Repubblica, commentando questo suo bis: “E’ il momento più felice della mia vita. Non c’è niente di più bello che fare la storia. E’ stata davvero dura, ma anche se abbiamo incontrato delle difficoltà non ho mai dubitato perché siamo sempre riusciti a trovare una soluzione. Ringrazio la mia straordinaria squadra e le persone care che mi hanno manifestato il loro sostegno“.

Il ducatista è poi tornato su un momento clou della stagione come la caduta a Barcellona: “E’ stato terribile: Binder mi è passato sopra la gamba, c’era un misto di dolore e paura. La settimana dopo eravamo già a Misano e, pur non riuscendo a muovere il ginocchio, ho stretto i denti. Tuttavia è stato nelle gare seguenti che abbiamo sofferto, perdendo la velocità avuta nella prima parte di stagione. Ancora oggi non ce lo sappiamo spiegare“.

“Prima della partenza Valentino Rossi mi ha consigliato di stare calmo. Era Martin che doveva vincere, mentre a me bastava arrivare in top 5. Paradossalmente lo scorso anno era più semplice perché io andavo più forte e per Quartararo si prospettava un’impresa impossibile. Ma c’era comunque una pressione enorme – ha raccontato Bagnaia – Stavolta invece ero più tranquillo. La caduta di Martin? Non ne ero al corrente, lo credevo quarto. Negli ultimi 5 giri ho avuto molto paura perché ho pensato che se fossi caduto lui avrebbe conquistato il titolo: non è stato facile“. Infine, sui piani per il futuro: “Voglio sposarmi. Lo scorso anno alla vigilia di Natale ho chiesto la mano alla mia fidanzata Domizia, per me è importantissimo. Magari ci sposeremo in estate, quando c’è la sosta del Mondiale“.