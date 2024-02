Champions League, Costacurta: “Inter vicina al Real Madrid”

“Champions League? Credo che il Manchester City sia la favorita, mentre il Real Madrid ha solo cento metri in più dell’Inter. Solo quelli, si sono avvicinati molto negli ultimi mesi”. Lo ha detto l’ex difensore del Milan, ora opinionista Sky, Alessandro Costacurta, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per dire la sua sulle favorite della Champions League in corso. L’ex rossonero si riallaccia alla vittoria degli uomini di Inzaghi contro l’Atletico Madrid a San Siro: “Ma voi avete mai visto l’Atletico non fare un tiro in porta? I giocatori dell’Inter hanno una capacità incredibile di tornare indietro a difendere, quella è la chiave per vincere in Europa”, conclude Costacurta.