Jasmine Paolini trionfa a Dubai: “Un titolo speciale, non ho mai smesso di crederci. Sono orgogliosa di me stessa”

“E’ speciale questo titolo, sono molto contenta. È stato un match durissimo, lei ha giocato benissimo per tutta al settimana. Sono stata brava a rientrare in partita, sono orgogliosa di me stessa e di quanto fatto. Graie ai tifosi per avermi supportato. È stata una settimana speciale, grazie al mio coach, al preparatore atletico e al fisioterapista, alla Federazione e alla mia famiglia per il sostegno. Un bacio a tutti loro”. Queste – in attesa della conferenza stampa – le prime parole a caldo da parte di Jasmine Paolini dopo il trionfo nel WTA 1000 di Dubai, dove ha sconfitto in finale la russa Kalinskaya per 4-6 7-5 7-5.