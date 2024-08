Champions League 2024/2025, un rigore di David nei supplementari condanna il Fenerbahce di Mourinho

Niente rimonta per il Fenerbahce di Josè Mourinho, che termina il suo percorso in Champions League al terzo turno preliminare. Dopo la sconfitta per 2-1 in trasferta la scorsa settimana a Lille, la squadra turca era chiamata a ribaltare il risultato davanti al pubblico di casa, ma l’1-1 condanna i turchi. Una partita indirizzata in realtà verso lo 0-0, prima dell’autogol arrivato al 91° da parte di Diakité, autore di una sfortunata deviazione su un colpo di testa di Dzeko. Lo stadio di Istanbul diventa una bolgia per i supplementari e ci spera ancor di più quando al minuto 109 il Lille rimane in 10 per l’espulsione di Mandi. Ma a trovare il gol della qualificazione non è la squadra in 11, ma proprio quella rimasta in inferiorità numerica: fallo di mano in area di rigore e al 116° David non perdona, gol dell’1-1 e il Lille avanza ancora.

Altrettanto clamorosa ed emozionante il passaggio del turno del Malmoe, che era fuori fino al settimo minuto di recupero. Poi, al 97° arriva la rete di Zetterstrom del 3-3 che porta il match ai supplementari e al 99° è sempre lui a fornire l’assist per Christiansen, che elimina il Paok. Al Midtjylland basta l’1-1 in Ungheria per far fuori il Ferencvaros, mentre lo Sparta Praga dopo il pari dell’andata va avanti 3-0 a Bucharest contro il FCSB, trema un po’ nel finale ma riesce a vincere 3-2 al fischio finale. Il Qarabag la ribalta in Bulgaria contro il Ludogorets: nei regolamenteri finisce 3-2 per gli ospiti nei regolamentari, che poi dilagano fino addirittura al 7-2 finale. Si decide negli ultimi minuti anche Rangers-Dynamo Kiev, con la compagine ucraina che trova due gol nei 10 minuti conclusivi. Tutto facile per il Bodo/Glimt, che strapazza per il 4-1 lo Jagiellonia; passa anche il Salisburgo, che conferma il successo per 2-1 dell’andata andando a vincere 3-2 in casa del Twente; infine, avanti lo Slovan Bratislava, che dopo il 2-0 casalingo ha gestito senza troppi patemi i ciprioti dell’Apoel verso uno 0-0.