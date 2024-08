Manchester United, doppio arrivo dal Bayern Monaco: con de Ligt c’è anche Mazraoui

Il Manchester United ha annunciato un doppio arrivo dal Bayern Monaco in queste ore. A rubare l’attenzione è senza dubbio l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Matthijs de Ligt, difensore olandese ex Ajax e Juventus che a 25 anni ha già conquistato il titolo nazionale in Olanda, Italia e Germania. Per lui contratto fino a giugno 2029, con opzione per un altro anno di rinnovo. “Appena ho saputo che lo United mi voleva ho subito provato un forte senso di interesse ed eccitazione per giocare in un club così storico – afferma de Ligt – Sono rimasto estasiato dal ruolo che hanno in mente per me, mi hanno colpito fin dai primi colloqui.”

Dalla Baviera però arriva anche Noussair Mazraoui, a sua volta con un passato nell’Ajax prima del Bayern Monaco. Per lui contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Tra i fautori della cavalcata del Marocco ai Mondiali 2022, il 26enne non nasconde la sua gioia: “Non vedo l’ora di scendere in campo all’Old Trafford con questa maglia, so che c’è l’ambizione di vincere tanti trofei e sono determinato per dare il mio contributo.”