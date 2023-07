Infortunio muscolare per Junior Messias dal ritiro del Milan negli Usa. Durante la sfida col Real Madrid, l’esterno rossonero ha riportato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e soltanto fra alcuni giorni, dopo il rientro in Italia, le sue condizioni saranno ulteriormente analizzate dai medici. I tempi di recupero, pertanto, non sono attualmente quantificabili.