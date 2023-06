Champions League 2023/2024, primo turno preliminare: tabellone e accoppiamenti

La Uefa a Nyon ha sorteggiato il primo turno preliminare di Champions League 2023/2024. Le 30 squadre (29 che accedono alla competizione in questa fase e la vincitrice del turno preliminare in Islanda) sono state suddivise in tre gruppi di dieci squadre. Le partite del primo turno di qualificazione si svolgeranno l’11/12 (andata) e il 18/19 luglio (ritorno).

DATE

Tabellone

BK Hacken (SWE) – New Saints FC (WAL)

Ballkani (KOS) – Ludogorets (BUL)

Shamwock Rovers (IRL) – Vincitore del turno preliminare

Zalgiris Vilnius (LTU) – Struga (MKD)

Klaksvik (FRO) – Ferencvarosi (HUN)

Olimpija Ljubljana (SVN) – Valmiera (LVA)

HJK Helsinki (FIN) – Larne (NIR)

Lincoln Red Imps (GBR) – Qarabag (AZE)

Rakow Czestochova (POL) – Flora Tallinn (EST)

Slovan Bratislava (SVK) – Swift Hesper (LUX)

Farul Constanta (ROU) – FC Sheriff Tiraspol (MDA)

Hamrun Spartans (MLT) – Maccabi Haifa (ISR)

FC Urartu (ARM) – HSK Zrinjski (BIH)

FK Partizani (ALB) – Bate Borisov (BLR)

FC Astana (KAZ) – Dinamo Tbilisi (GEO)