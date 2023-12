Champions League 2023/2024: il Milan ha il 7% di probabilità di qualificarsi agli ottavi

Quante probabilità ha il Milan di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League 2023/2024? Numeri alla mano, appena il 7,37%. Lo rivelano le statistiche di Opta dopo aver calcolato tutti i possibili scenari. Un dato tutt’altro che incoraggiante per la squadra di Pioli, chiamata non solo all’impresa a St. James’ Park contro il Newcastle ma anche a sperare in una vittoria del Borussia Dortmund contro il Psg.

Ammonta al 25,25% invece la probabilità che sia il Newcastle ad arrivare secondo e proseguire il suo cammino in Champions. La squadra di Howe deve sì vincere contro il Milan, ma poi le basterebbe anche un pareggio tra Dortmund e Psg dato che, in caso di arrivo a pari punti, avrebbe la meglio sui parigini per via degli scontri diretti. Inevitabile, infine, che sia il Psg ad essere favorito con il 67,38% per il passaggio del turno tra le tre squadre ancora in lotta. I ragazzi di Luis Enrique saranno infatti artefici del proprio destino e potrebbero arrivare secondi persino in caso di sconfitta, qualora Newcastle e Milan pareggiassero.

PROBABILITÀ DI QUALIFICARSI AGLI OTTAVI