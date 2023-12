Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: convocate dieci azzurre per l’appuntamento a Val d’Isère

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato dieci azzurre per l’appuntamento di Coppa del Mondo femminile 2023/2024 a Val d’Isère, in Francia. Si parte sabato 16 dicembre alle ore 10:30 con la discesa, mentre domenica 17 alle 11.00 sarà il momento del supergigante. Nei due giorni precedenti, giovedì 14 e venerdì 15, sono invece in programma le prove ufficiali. Di seguito l’elenco delle dieci atlete convocate: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Tersa Runggaldier, Monica Zanoner.

Proprio Sofia Goggia ha messo a referto tre delle sei vittorie italiane in terra francese, in discesa nel 2020, in supergigante e discesa nel 2021. Gli altri successi sono targati invece Karen Putzer (gigante nel 1998), Isolde Kostner (supergigante nel 1999) e Deborah Compagnoni (gigante nel 1997). I podi complessivi per i colori azzurri ammontano infine a 20. Nonostante le dieci convocate, l’Italia potrà schierarne nelle due discipline al massimo nove.