Joey Barton: “Il mondo del calcio inglese è un pozzo di corruzione e di pedofilia”

Joey Barton, torna a far parlare di sé anche extracampo. L’ex centrocampista che in carriera sul campo non si è mai contraddistinto per essere un esempio di fair play, sui propri profili social si è scagliato contro tutto il movimento del calcio inglese con parole forti e dirette verso la federazione inglese.

Barton: “È un vero e proprio pozzo nero di corruzione. Nella Federazione inglese c’è pedofilia e io non voglio farne parte. Sono fuori, è finita. Mi sono ritirato dal calcio maschile. Basta aver giocato negli ultimi 20 anni per capire cosa succede. Non mi aspetto che tu lo faccia: non è per il seno grande, i capelli biondi tinti e il trucco. Sono qui per aiutare a ripulire Gotham City. Sono solo un uomo davvero cattivo che cerca di fare una cosa buona“.