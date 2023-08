Regolamento sorteggio gironi Champions League 2023/2024: ecco come funziona

Il regolamento del sorteggio dei gironi di Champions League 2023/2024: ecco come funziona a Montecarlo per la composizione degli otto gironi della nuova edizione della coppa più prestigiosa per club a livello europeo, l’ultima con l’attuale formula. Anche quest’anno quattro italiane al via, il Napoli campione d’Italia in prima fascia, l’Inter vicecampione d’Europa in carica in seconda fascia, Milan e Lazio in terza fascia. La finale si disputerà l’1 giugno a Wembley.

Veniamo alle regole principali del sorteggio. Innanzitutto, ancora una volta risultano escluse le formazioni della Russia. Per la composizione dei gironi, ciascuna squadra di prima fascia sarà accoppiata con una proveniente dalla seconda fascia, una dalla terza fascia e una dalla quarta fascia. Un solo vero paletto, quello che riguarda la protezione nazionale, dunque le formazioni dello stesso paese non saranno inserite nello stesso girone. Per le federazioni che portano quattro squadre, inoltre, saranno due i club dello stesso paese all’interno dei gironi A-D e di conseguenza altrettanti all’interno dei gironi E-H. La Spagna porta però cinque squadre, pertanto eccezionalmente in una delle due suddivisioni dei gironi ci saranno tre squadre iberiche. Per i paesi con tre squadre, due tra A-D o E-H e una nell’altro macrogruppo contenente quattro gironi. Per i paesi con due squadre, queste saranno equamente divise tra A-D e E-H. Nel caso delle federazioni con quattro o cinque rappresentanti, vengono effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi. L’Uefa, sul suo sito ufficiale, aggiunge che “gli accoppiamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio”. Infine, ecco di seguito le quattro fasce.

Prima fascia: NAPOLI, Manchester City, Siviglia, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord

Seconda fascia: INTER, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal

Terza fascia: Shakhtar Donetsk, Salisburgo, MILAN, LAZIO, Stella Rossa, Celtic o da definire, Real Sociedad o da definire, da definire

Quarta fascia: Newcastle, Union Berlin, Lens, da definire o Real Sociedad, da definire o Celtic, da definire, da definire, da definire