Champions League 2022/23: vittoria esterna del Benfica, Chelsea sconfitto dal Borussia Dortmund

Questa sera sono andati in scena due delle otto sfide previste, per gli ottavi di finale d’andata di Uefa Champions League 2022/23. Nello specifico i match si sono disputati allo stadio Jan Breydel di Brugge e al Westafalenstadion di Dortmund.

In primo luogo il Benfica ha battuto per 0-2 il Club Brugge, con un calcio di rigore al 51′ di Joao Mario e un gol di David Neres all’88’ . In contemporanea il Borussia Dortmund ha sconfitto di misura il Chelsea, con la rete decisiva realizzata da Karim Adeyemi al 63′.