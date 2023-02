Basket, Coppa Italia Serie A1 2023: Pesaro vince la battaglia contro Varese, in semifinale affronterà Brescia

Pesaro batte Varese 84-80 e si guadagna un posto nelle semifinali della Coppa Italia di Serie A1 di basket 2023. I ragazzi di Repesa vanno in vantaggio di 17 lunghezze per poi farsi recuperare nel finale e vincere la lotta punto a punto dell’ultimo quarto. Varese paga l’espulsione di Johnson, top scorer della squadra di Brase con 18 punti, a metà quarto quarto. Top scorer dell’incontro Charalampopoulos con 20 punti, season high per il greco. Pesaro affronterà in semifinale Brescia, che ha battuto a sorpresa Milano nell’altro quarto di finale.

Primo quarto senza storia con Pesaro che domina e chiude i primi 10 minuti in vantaggio di 17 punti sul 29-12. La squadra di Repesa sfrutta un’ottima gestione di palla in fase offensiva e delle ottime rotazioni in difesa per strappare a metà primo quarto. Troppe le 10 palle perse da Varese che tira anche con un deludente 2/10 da tre punti. Bene Charalampopoulos e Delfino che combinano 16 punti.

Nel secondo quarto Pesaro va in rottura prolungata in fase offensiva e concede a Varese il rientro. Owens e Johnson combinano 18 punti e portano la squadra di Brase a un possesso dal sorpasso a 2 minuti dalla fine sul 37-35. Nell’ultimo minuti Pesaro ritrova lo smalto del primo quarto e, con un parziale di 7-0, riesce ad andare all’intervallo lungo sopra di 9 punti sul 44-35.

Terzo quarto con Varese che piazza un parziale di 10-0 che riporta la squadra di Brase sotto di soli 2 punti sul 48-46. Partita che si accende con canestri da entrambe le parti e Pesaro che prova a resistere alla rimonta di Varese guidata da Johnson, che mette a segno 9 punti in metà quarto, e Ross. I ragazzi di Repesa vanno anche sotto nel punteggio ma riescono a chiudere avanti di tre punti sul 67-64 sfruttando le basse percentuali da tre punti degli avversari, 25% per Varese.

Ritmi che si abbassano nel quarto quarto con entrambe le squadre che iniziano a calare di lucidità e precisione in fase offensiva. Lotta punto a punto fino alla fine con Ferrero che trascina Varese sul 77-77 con 5 punti in fila. E’ sempre Ferrero che però perde un pallone sanguinoso nell’ultimo possesso regalando i liberi a Gudmundsson che fa 1/2 e porta Pesaro sull’84-80 a 10 secondi dalla fine. Ross però calpesta la linea in ricezione dopo la rimessa e condanna Varese alla sconfitta.