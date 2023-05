Champions, Europa e Conference, gli arbitri delle finali: City-Inter a Marciniak, Siviglia-Roma a Taylor

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le prossime finali europee. L’ultimo atto di Champions League tra Manchester City e Inter (sabato 10 giugno all’Olimpico Stadium Istanbul) sarà diretto da Szymon Marciniak, già designato per la finale del Mondiale in Qatar. Marciniak sarà assistito dai suoi connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, con Vasile Florin Marinescu dalla Romania che fungerà da assistente dell’arbitro di riserva. Istvan Kovacs (Romania) sarà il quarto uomo. Il ruolo di VAR è stato assegnato a Tomasz Kwiatowski (Polonia), che sarà assistito dal connazionale Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz.

Anthony Taylor dirigerà invece la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, in programma alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, mercoledì 31 maggio alle 21:00. Il fischietto inglese in questa stagione ha già diretto i giallorossi nella semifinale di ritorno vinta ai supplementari contro il Feyenoord e alle spalle ha la Supercoppa Uefa 2020, persa dal Siviglia contro il Bayern Monaco proprio a Budapest. Sarà assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Anche il quarto uomo, Michael Oliver, e l’assistente arbitro di riserva Stuart Burt sono inglesi. Il ruolo di VAR è stato assegnato a Stuart Atwell (Inghilterra), che sarà coadiuvato da Christopher Kavanagh dall’Inghilterra e Bastian Dankert dalla Germania.

Infine il Comitato Arbitrale UEFA ha designato lo spagnolo Carlos del Cerro Grande per la finale di Europa Conference League tra Fiorentina e West Ham, che si giocherà all’Eden Arena di Praga, Repubblica Ceca, mercoledì 7 giugno alle 21:00. Sarà coadiuvato dai connazionali Pau Cebrian Debis e Guadalupe Porras Ayuso, con Diego Barbero Sevilla come assistente dell’arbitro di riserva. Anche il quarto uomo, Jesús Gil Manzano, è spagnolo. Il ruolo di VAR è stato assegnato a Juan Martínez Munuera (Spagna), che sarà affiancato da Alejandro José Hernández Hernández (Spagna) e Tiago Bruno Lopes Martins (Portogallo). Infine, per la finale di Women’s Champions League tra Barcellona e Wolfsburg l’arbitro sarà Cheryl Foster.