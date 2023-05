Insulti razzisti a Vinicius, il Valencia: “Identificato un tifoso e cerchiamo gli altri. Verranno tutti espulsi a vita”

“Il Valencia CF, nel suo impegno permanente contro il razzismo e la violenza in tutte le sue forme, comunica che la polizia ha identificato un tifoso che ha compiuto gesti razzisti nei confronti di Vinícius Jr nella partita della 35ª giornata contro il Real Madrid giocata al Camp de Mestalla e si sta lavorando in modo coordinato per confermare l’identità di altri possibili implicati”. Inizia con queste parole il comunicato ufficiale del Valencia in merito agli episodi di razzismo che hanno visto coinvolto il calciatore del Real Madrid Vinìcius Jr.

“Dal momento dei fatti si stanno analizzando tutte le registrazioni disponibili, lavorando il più velocemente possibile per chiarire quanto accaduto in modo da agire con tempestività e forza – prosegue la nota -. Il Valencia CF ha già provveduto ad aprire un fascicolo disciplinare, applicherà la massima severità nei confronti dei tifosi coinvolti, espellendoli dallo stadio a vita e collabora con la Polizia e le autorità competenti per chiarire quanto accaduto”.

“Il Club condanna fermamente questo tipo di comportamento, che non ha posto nel calcio e nella società e che non corrisponde ai valori del Valencia CF e dei suoi tifosi – conclude il club – . In questo modo riaffermiamo la nostra posizione contro il razzismo agendo con la stessa forza del 2019, quando un tifoso che fece gesti e saluti fascisti ai tifosi dell’Arsenal durante la partita di UEFA Europa League fu espulso a vita”.